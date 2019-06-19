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صور.. تعامد الشمس على المذبح القبلى فى كنيسة مار جرجس بالدقهلية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:25 م
صور.. تعامد الشمس على المذبح القبلى فى كنيسة مار جرجس بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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شهدت كنيسة مار جرجس الأثرية بصهرجت الكبرى فى محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، ظاهرة تعامد الشمس على مذابح الكنيسة الثلاثة.

واحتفلت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس الأثرية بصهرجت الكبرى فى محافظة الدقهلية، بعيد الملاك ميخائيل، بإقامة نهضة وقداس عيد الملاك ميخائيل، أثناء تعامد شعاع الشمس على مذبح رئيس الملائكة الجليل ميخائيل في عيده اليوم 12 بؤونه، والموافق 19 يونيو.

وقال الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس، إن تكرار ظاهرة تعامد الشمس بكنيسة صهرجت الكبرى على مذابح الكنيسة الثلاثة على الترتيب في مناسبات ثلاث هي عيد الملاك (12 بؤونه) وعيد الشهيد مار جرجس (16 أبيب) وعيد السيدة العذراء (16 مسرى) ويقوم بصلاة القداس الإلهي نيافة الحبر الجليل الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية ويشاركه القس يوحنا عطا راعى الكنيسة.

وشارك فى احتفالية تعامد الشمس على المذبح القبلى للملاك ميخائيل بكنيسة مارجرجس الأثرية بصهرجت الكبرى بميت غمر، الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، وذلك بحضور الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس، وراعى الكنيسة القس يوحنا عطا محروس، والمهندس مختار الخولى سكرتير عام المحافظة.

ظاهرة تعامد الشمس على المذبح القبلى بكنيسة مار جرجس (1)
 

 

ظاهرة تعامد الشمس على المذبح القبلى بكنيسة مار جرجس (2)
 

 

ظاهرة تعامد الشمس على المذبح القبلى بكنيسة مار جرجس (3)
 

 

ظاهرة تعامد الشمس على المذبح القبلى بكنيسة مار جرجس (4)
 

 

ظاهرة تعامد الشمس على المذبح القبلى بكنيسة مار جرجس (5)
 

 

ظاهرة تعامد الشمس على المذبح القبلى بكنيسة مار جرجس (6)
 

 

ظاهرة تعامد الشمس على المذبح القبلى بكنيسة مار جرجس (7)
 

 

ظاهرة تعامد الشمس على المذبح القبلى بكنيسة مار جرجس (8)
 

 

ظاهرة تعامد الشمس على المذبح القبلى بكنيسة مار جرجس (9)
 

 

ظاهرة تعامد الشمس على المذبح القبلى بكنيسة مار جرجس (10)
 

 

ظاهرة تعامد الشمس على المذبح القبلى بكنيسة مار جرجس (11)
 

 

ظاهرة تعامد الشمس على المذبح القبلى بكنيسة مار جرجس (12)
 

 

ظاهرة تعامد الشمس على المذبح القبلى بكنيسة مار جرجس (13)
 

 

ظاهرة تعامد الشمس على المذبح القبلى بكنيسة مار جرجس (14)
 

 

ظاهرة تعامد الشمس على المذبح القبلى بكنيسة مار جرجس (15)
 

 

ظاهرة تعامد الشمس على المذبح القبلى بكنيسة مار جرجس (16)
 

 


تعامد الشمس

الدقهلية

تعامد الشمس على مذبح كنيسة مارجرجس

كنيسة صهرجت الأثرية

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