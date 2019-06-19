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صور.. تجهيز 31 مركز شباب ونادى لعرض مباريات أمم أفريقيا مجانًا بالبحر الأحمر

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:11 م
صور.. تجهيز 31 مركز شباب ونادى لعرض مباريات أمم أفريقيا مجانًا بالبحر الأحمر الاستعدادت لاستقبال كأس الأمم الافريقية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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انتهت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر من تجهيز 17 مركز شباب، و14 ناديًا لتجهيزيها لعرض مباريات كاس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر 2019. 
 
وقال أحمد حشيش، وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب بالبحر الأحمر، أن مراكز الشباب والأندية أنهت استعداداتها لتوفير كافة الخدمات الجماهيرية في مختلف أنحاء المحافظة مجانًا، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز 17 مركز شباب، و14 ناديًا بجميع مدن المحافظة الاستقبال المشجعين من أهالي المحافظة بالمجان للأعضاء وغيرهم.
 
وأضاف حشيش أنه تم توفير شاشات كبيرة لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة، من أجل تسهيل متابعة البطولة على الجماهير والشباب، بالإضافة للأجواء الجماهيرية المميزة في التجمعات الشبابية.
 
الاستعدادت لاستقبال كأس الأمم الافريقية (1)
 
الاستعدادت لاستقبال كأس الأمم الافريقية (2)
 

البحرالاحمر

مراكز الشباب بالبحر الأحمر

بث مباريات كاس الامم الافريقية

مباريات كاس الامم

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