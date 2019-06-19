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صور .. بدء انشاء أول كليتين بفرع جامعة جنوب الوادى بالبحر الأحمر

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:17 م
صور .. بدء انشاء أول كليتين بفرع جامعة جنوب الوادى بالبحر الأحمر جانب من الانشاءات
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تسابق شركات المقاولات، المنوطة بعملية انشاء أول كليتين بفرع جامعة جنوب الوادي بالبحر الأحمر الزمنن للانتهاء من عمليات الانشاء لدخول أول كلية الخدمة العام الدراسي المقبل. 
 
وأعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، انه يتابع بشكل دوري ويومى عملية الانشاء للكليات الجديدة بموقع فرع الجامعة بالغردقة، لإنشاء أول كليتين للسياحة والفنادق و الألسن .
 
وأكد المحافظ، أن إنشاء فرع لجامعة جنوب الوادى بالمحافظة، هو تحقيق حلم أهالى البحر الأحمر منذ سنوات عديدة، وذلك لتكون بمثابة حل لمشكلة سفر الأبناء إلى المحافظات الاخرى، وتحمل مشقة السفر بالإضافة الى العبئ المادى.
 
ووجه محافظ البحر الأحمر، الإسراع فى تنفيذ اعمال التشييد لأول كلية على مساحة 4000 متر، على أن يتم دمج الكليتين بمبنى واحد لحين الانتهاء من الكلية الثانية، وذلك لبدء الدراسة مع بداية العام الدراسى الجديد لكلا الكليتين لتكون نواة الجامعة. 
 
و يتم إستكمال باقي الكليات بالجامعة تباعًا، على أن تكون هذه الكليات مرتبطة بسوق العمل بالمحافظة .
 
وأشار المحافظة في بيان للمحافظة، إلى أنه تم تخصيص مساحة 500 فدان لإقامة فرع الجامعة شمال مدينة الغردقة، وأنه تم اختيار الكليات الجديدة التى يتم البدء بها، بالإضافة إلى باقى الكليات لتتناسب مع متطلبات المحافظة، لتساهم فى خدمة القطاع السياحى والفندقى والتعدينى والبترولى والقطاع البحري، والسمكى والطاقة الجديدة والمتجددة، وهى أبرز المجالات التى تميز المحافظة عن غيرها.
 
جانب من الانشاءات (1)
جانب من الانشاءات 

جانب من الانشاءات (2)
جانب من الانشاءات 

جانب من الانشاءات (3)
جانب من الانشاءات

جانب من الانشاءات (4)
جانب من الانشاءات 

جانب من الانشاءات (5)
جانب من الانشاءات

جانب من الانشاءات (6)
جانب من الانشاءات

 


فرع جامعة جنوب الوادى بالغردقه

الغردقه

كليه الالسن

كليه السياحة والفنادق

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