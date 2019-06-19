سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

صور.. امرأة تايلاندية تثير حيرة الأطباء.. ثديها يتضخم منذ 9 أشهر

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:48 م
صور.. امرأة تايلاندية تثير حيرة الأطباء.. ثديها يتضخم منذ 9 أشهر امرأة تايلاندية تعانى من تضخم الثدى
كتب بلال رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثارت امرأة تايلاندية حيرة الأطباء بعدما لم يتمكن أحد منهم من تشخيص حالتها ومعرفة أسباب تضخم ثديها منذ تسعة أشهر، الأمر الذى تسبب لها فى آلام الرقبة والكتف والظهر.

المرأة التايلاندية، والتى تدعى لام فراى سى نوان، وتبلغ من العمر 46 عاما، أشارت إلى أنها لاحظت أن ثديها يكبر منذ ثلاث سنوات، إلا أنه منذ تسعة أشهر لاحظت أنه ينمو بشكل كبير وبسرعة أجبرتها فى النهاية على استخدام رباط من القماش لمحاولة التحكم فيه، كما تسبب فى جعلها غير قادرة على العمل أو الحركة.

امرأة تايلاندية ثديها لا يتوقف عن النمو
امرأة تايلاندية ثديها لا يتوقف عن النمو

 

ما يحدث للمرأة التايلاندية، أثار حيرة الأطباء، إلا أنهم استبعدوا أن تكون لديها أورام سرطانية، بعدما أوضحت لهم أنها لاحظت أن عملية النمو بدأت أولا فى ثديها الأيسر لمدة خمسة أشهر، ثم نما الثدى الأيمن بعد ذلك، إلا أن الأطباء فى مستشفى فوتهاشينارات استبعدوا الأورام السرطانية، حسبما ذكر "فيتسانولوك نيوز".

المرأة التايلاندية وزوجها
المرأة التايلاندية وزوجها

 

تضخم ثدى المرأة لا يمكنها من الحركة
تضخم ثدى المرأة لا يمكنها من الحركة

 

ومن المقرر إجراء فحص طبى شامل للمرأة فى 19 يوليو، إلا أن كونها هى وزوجها عاطلان عن العمل، جعلها تشعر بالخوف من عدم تمكنها من دفع تكاليف الفحص الطبى، وهو ما دفعها لمناشدة الجميع من أن أجل مساعدتها ماديا.

 


حالات طبية نادرة

مرض تضخم الثدى

الثدى

امراض الثدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اليوم السابع.. رئيس رومانيا عن الإصلاح الاقتصادى بمصر: تجربة ملهمة لنا

اليوم السابع.. رئيس رومانيا عن الإصلاح الاقتصادى بمصر: تجربة ملهمة لنا

أردوغان "تركى بجم.. سكر انسجم" فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان "تركى بجم.. سكر انسجم" فى كاريكاتير اليوم السابع

جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات

جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات

موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو

موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو

انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟

انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة