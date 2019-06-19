صور.. السيطرة على حريق بجراج موتوسيكلات خاص بطوخ بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية علي حريق هائل بجراج موتوسكيلات خاص بطريق بلتان بمدينة طوخ، مما أدى لتلف عدد كبير منها وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية إخطارا من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز طوخ بنشوب حريق هائل بجراح موتوسكيلات بطريق بلتان/ طوخ بجوار مزلقان بلتان، دائرة مركز طوخ.

على الفور تم الدفع بـ8 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق الذى نتج عنه إتلاف بشبكة الكهرباء وعدد كبير من الموتسكيلات وجاري حصر التلفيات وتولت النيابة التحقيق.



