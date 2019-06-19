صور.. السفير هانى سليم يبحث التعاون الثنائى مع نائب وزير الخارجية الكورى

كتب : أحمد جمعة

استقبل السفير هانى سليم، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، أمس الثلاثاء، Yun Kang-Hyeon نائب وزير الخارجية الكوري للشئون الاقتصادية والوفد المرافق له، بحضور Yeocheol Yoon سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك على هامش زيارته إلى القاهرة للمشاركة فى ورشة عمل اليوم الأربعاء، حول فرص التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين مصر وكوريا الجنوبية، والتى يتم تنظيمها بالتعاون بين مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمعهد الكورى للسياسات الاقتصادية الدولية - KIEP.

وصرح مساعد وزير الخارجية، أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية في مختلف المجالات، مؤكدين وجود إرادة سياسية قوية لإحداث طفرة إستراتيجية في أوجه التعاون تتناسب مع إمكانيات البلدين وعلاقاتهما الممتازة، وذلك إنطلاقاً من إعلان "الشراكة الشاملة التعاونية Comprehensive Cooperative Partnership"، الذى تم إطلاقه فى أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مارس 2016 إلى سول.