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صور.. السفير هانى سليم يبحث التعاون الثنائى مع نائب وزير الخارجية الكورى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:18 م
صور.. السفير هانى سليم يبحث التعاون الثنائى مع نائب وزير الخارجية الكورى مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية مع نائب وزير الخارجية الكوري
كتب : أحمد جمعة

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استقبل السفير هانى سليم، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، أمس الثلاثاء، Yun Kang-Hyeon نائب وزير الخارجية الكوري للشئون الاقتصادية والوفد المرافق له، بحضور Yeocheol Yoon سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك على هامش زيارته إلى القاهرة للمشاركة فى ورشة عمل اليوم الأربعاء، حول فرص التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين مصر وكوريا الجنوبية، والتى يتم تنظيمها بالتعاون بين مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمعهد الكورى للسياسات الاقتصادية الدولية - KIEP.

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وصرح مساعد وزير الخارجية، أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية في مختلف المجالات، مؤكدين وجود إرادة سياسية قوية لإحداث طفرة إستراتيجية في أوجه التعاون تتناسب مع إمكانيات البلدين وعلاقاتهما الممتازة، وذلك إنطلاقاً من إعلان "الشراكة الشاملة التعاونية Comprehensive Cooperative Partnership"، الذى تم إطلاقه فى أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مارس 2016 إلى سول.

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واتفق الجانبان خلال المقابلة على أهمية المتابعة الدقيقة والحثيثة لكافة المشروعات والمقترحات المطروحة لتعزيز التعاون الثنائى، بما يؤدى إلى تحقيق طفرة فى العلاقات بين البلدين والإرتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع.
 
 

مساعد وزير الخارجيه

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اخبار مصر

السيسى

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