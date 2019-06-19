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صور.. استقبال بعثة منتخب أنجولا على أنغام السمسمية والفنون الشعبية بالسويس

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:24 م
صور.. استقبال بعثة منتخب أنجولا على أنغام السمسمية والفنون الشعبية بالسويس بعثة منتخب أنجولا
السويس – السيد فلاح

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استقبل الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، نائبًا عن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بعثة منتخب أنجولا احد المنتخبات المجموعة الخامسة التى ستقام فى ستاد السويس الرياضى والتى ستضم تونس ومالى وموريتانيا فى مقر اقامته بأحد الفنادق السياحية بمنطقة العين السخنة

رافق نائب محافظ السويس فى الاستقبال اللواء باسم العطار، مساعد مدير الأمن والنائب محمد أبو المجد المصرى وسعيد محمد، وكيل وزارة الشباب والرياضية بالسويس ووليد شوقي، رئيس حي السويس وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وشهد الاستقبال تقديم عروض فنية وأغنيات علي أنغام السمسمية لفرقة الفنون الشعبية بقصر الثقافة ورقصة التنورة وعروض بمشاركة فريق الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بمشاركة فريق من الكشافة البحرية والجوية.

يعتبر منتخب أنجولا أول الفرق الأربعة وصولا الى محافظة السويس للمشاركة فى منافسات المجموعة الخامسة والتى ستقام فى الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو .

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

وتستضيف محافظة السويس المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات "تونس ومالي وموريتانيا وانجولا "، على ملعب استاد السويس الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

 

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