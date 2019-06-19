صور.. إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين ورفع مخلفات بالطريق الدائرى

وفى سياق متصل أكد رئيس حى البساتين أن الحى انتهى من تركيب بلاط الانترلوك بشارعى كامل همام والزهور بمنطقة بير أم سلطان، كما تم صيانة أعمدة الإنارة بمدخل تيجان بمنطقة المعراج.
وأشار ضياء إلى أنه تم متابعة أعمال صيانة خط الغاز بشارع الجزائر نتيجة عطل فنى، كما تم رفع مخلفات قمامة بالطريق الدائرى والاتوستراد بمعاونة فرع هيئة النظافة والتجميل.
إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين (1)
إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين (2)
إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين (3)
إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين (4)
إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين (5)
إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين (6)
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