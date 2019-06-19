صور.. إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين ورفع مخلفات بالطريق الدائرى

، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ مدير المرافق بالحى وتم الانتهاء من إصلاح الكسر.

أكد اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين انتهاء أجهزة الحى من إصلاح كسر ماسورة مياه أمام عمارة رقم 5 شارع 257 بجوار المركز الاوليمبى المعادى الجديدة

وفى سياق متصل أكد رئيس حى البساتين أن الحى انتهى من تركيب بلاط الانترلوك بشارعى كامل همام والزهور بمنطقة بير أم سلطان، كما تم صيانة أعمدة الإنارة بمدخل تيجان بمنطقة المعراج.

وأشار ضياء إلى أنه تم متابعة أعمال صيانة خط الغاز بشارع الجزائر نتيجة عطل فنى، كما تم رفع مخلفات قمامة بالطريق الدائرى والاتوستراد بمعاونة فرع هيئة النظافة والتجميل.



إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين (1)



إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين (2)



إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين (3)



إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين (4)



إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين (5)