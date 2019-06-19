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صور.. إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين ورفع مخلفات بالطريق الدائرى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:54 م
صور.. إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين ورفع مخلفات بالطريق الدائرى إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين انتهاء أجهزة الحى من إصلاح كسر ماسورة مياه أمام عمارة رقم 5 شارع 257 بجوار المركز الاوليمبى المعادى الجديدة، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ مدير المرافق بالحى وتم الانتهاء من إصلاح الكسر.

وفى سياق متصل أكد رئيس حى البساتين أن الحى انتهى من تركيب بلاط الانترلوك بشارعى كامل همام والزهور بمنطقة بير أم سلطان، كما تم صيانة أعمدة الإنارة بمدخل تيجان بمنطقة المعراج.

وأشار ضياء إلى أنه تم متابعة أعمال صيانة خط الغاز بشارع الجزائر نتيجة عطل فنى، كما تم رفع مخلفات قمامة بالطريق الدائرى والاتوستراد بمعاونة فرع هيئة النظافة والتجميل.

إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين (1)
إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين (1)

إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين (2)
إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين (2)

إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين (3)
إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين (3)

إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين (4)
إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين (4)

إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين (5)
إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين (5)

إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين (6)
إصلاح كسر ماسورة وخط غاز بالبساتين (6)
 

حي البساتين

اصلاح ماسورة مياه

اصلاح خط غاز

انتشار القمامة

محافظة القاهرة

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