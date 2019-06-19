سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أهالى قرية ترعة البطيخ بالشرقية يشكون نقص مياه الرى وبوار أرضهم

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:35 م
صور.. أهالى قرية ترعة البطيخ بالشرقية يشكون نقص مياه الرى وبوار أرضهم الأراضى بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب العشرات من المزارعين بقرية ترعة البطيخ، مركز أولاد صقر بشمال محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، بضرورة حل أزمة نقص مياه الرى لأنها تهدد ببوار الأرض الزراعية.

 

وقال محمد محمود حسن، من أبناء القرية، إن مياه الرى لم تصل إلى ترعة بدران، منذ 60 يوما للترعة الكائنة بالقرية، مع العلم أن مياه الرى تصل مدينة أولاد صقر نفسها، لكن 70% من القرى التابعة لها محرومة من وصول مياه الرى، مما تسبب فى بوار الأراضى الزراعية والتهديد بتلف بعض المحاصيل وخاصة فى بداية الزراعة فى الموسم الصيفي.

 

وأوضح حسن، أن المياه وصلت أول 3 كيلو متر فقط من الترعة، والترعة من أول الكليو 4 لحد الكيلو 9، ودور المياه الخاص بالترعة أنتهى وتم علق الميزانية، قبل وصول المياه إلى أراضينا الزراعية.

 

ومن جانبه أفاد مصدر مسئول بمديرية الرى بالشرقية، بشأن نقص المياه بمراكز شمال المحافظة، وأكد له أن الرى يقوم بحملة تطهير العديد من الترع وسوف يتم فتحها خلال أيام معدودة ووصل المياه إلى الترع.

 
64436628_712183295867220_6450372409882050560_n
 
64528791_1762823350517685_6079878081273659392_n
 
64528791_1762823350517685_6079878081273659392_n_1
 
64566786_447153606086675_6312175089739628544_n
 
64667812_612394605938338_5257638821889048576_n
 
 

الشرقية

مركز أولاد صقر

مياه الري

ترعة البطيخ

ازمه مياه الرى بالشرقيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة