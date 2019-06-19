صور.. أهالى قرية ترعة البطيخ بالشرقية يشكون نقص مياه الرى وبوار أرضهم

طالب العشرات من المزارعين بقرية ترعة البطيخ، مركز أولاد صقر بشمال محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، بضرورة حل أزمة نقص مياه الرى لأنها تهدد ببوار الأرض الزراعية.

وقال محمد محمود حسن، من أبناء القرية، إن مياه الرى لم تصل إلى ترعة بدران، منذ 60 يوما للترعة الكائنة بالقرية، مع العلم أن مياه الرى تصل مدينة أولاد صقر نفسها، لكن 70% من القرى التابعة لها محرومة من وصول مياه الرى، مما تسبب فى بوار الأراضى الزراعية والتهديد بتلف بعض المحاصيل وخاصة فى بداية الزراعة فى الموسم الصيفي.

وأوضح حسن، أن المياه وصلت أول 3 كيلو متر فقط من الترعة، والترعة من أول الكليو 4 لحد الكيلو 9، ودور المياه الخاص بالترعة أنتهى وتم علق الميزانية، قبل وصول المياه إلى أراضينا الزراعية.

ومن جانبه أفاد مصدر مسئول بمديرية الرى بالشرقية، بشأن نقص المياه بمراكز شمال المحافظة، وأكد له أن الرى يقوم بحملة تطهير العديد من الترع وسوف يتم فتحها خلال أيام معدودة ووصل المياه إلى الترع.