صورة.. رفع 12 ألف طن من مقلب منيا القمح ونقلهم للمدفن الصحى بخطارة الشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب،محافظ الشرقية،رفع 12 ألف طن و400 كيلو تقريبا قمامة ومخلفات بناء من النقطة الوسيطة مقلب الفدان،بمدينة منيا القمح ونقلهم للمدفن الصحى بالخطارة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة البيئة بالديوان العام.

يأتى ذلك تنفيذاً لخطة المحافظة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة والبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوي النظافة للحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين .

وكان محافظ الشرقية قد وجه رؤساء مراكز الزقازيق - منيا القمح - ديرب نجم بضرورة التنسيق مع إداراتى البيئة والنظافة بالديوان العام بالبدء فوراً في اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة البيئة بشأن تنفيذ منظومة المخالفات الصلبة والتي تبدأ بالتخلص من المقالب العشوائية وتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير القمامة باستخدام معدات جهاز المخلفات الصلبة بوزارة البيئة ومعدات ولودر المركز برفع 12 ألف طن و400 كيلو تقريباً قمامة ومخلفات حتي الآن لنقلها للمدفن الصحي بالخطارة .