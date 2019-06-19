صحة شمال سيناء: فتح باب الترشح لشغل وظيفة مفتش ومفتشة تمريض.. اعرف الشروط

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت اليوم الأربعاء مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، عن فتح باب الترشح لشغل وظيفة مفتش - مفتشة تمريض.

وأوضح بيان لمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، أنه مطلوب عدد 2 لإدارة نخل الصحية، و1 لإدارة الشيخ زويد الصحية.

وحددت شروط الترشح، أن يكون من بين العاملين بالمديرية والإدارات الصحية والوحدات التابعة لها، والدرجة العلمية والوظيفية هى أخصائى تمريض أول أو أخصائى تمريض ثان، فنى تمريض أول فى حالة عدم وجود أخصائيين.

وحددت السن من 30 إلى 45 سنة، والخبرة فى المجال بالعمل فى مجال الرعاية الأساسية ورعاية الأمومة والطفولة ما لا يقل عن 6 سنوات ويفضل من حصل على دورات تدريبية حديثة فى هذا المجال .

كما تحدد المواصفات الشخصية بأن يكون حسن المظهر وقدوة حسنة، ولديها مهارات التواصل والقدرة على إدارة الحوار، والخبرة بالقوانين واللوائح والقرارات والأسس التنظيمية التى تحكم العمل، وان تكون تقارير الكفائة عن الثلاث سنوات السابقة بمرتبة ممتاز، وأن لا يكون قد تم توقيع اى جزاءات عليها خلال الثلاث سنوات السابقة.

ويتم تقديم الطلبات إلى إدارة التمريض بديوان عام المديرية ولمدة 10 أيام، مرفق بالطلب السيرة الذاتية وشهادات التدريب وخطة تطوير الإدارة وبيان حالة وظيفية، وسيتم عمل امتحان ومقابلة شخصية بديوان عام وزارة الصحة والسكان.