سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة شمال سيناء: فتح باب الترشح لشغل وظيفة مفتش ومفتشة تمريض.. اعرف الشروط

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:00 م
صحة شمال سيناء: فتح باب الترشح لشغل وظيفة مفتش ومفتشة تمريض.. اعرف الشروط اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت اليوم الأربعاء مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، عن فتح باب الترشح لشغل وظيفة مفتش - مفتشة تمريض.

 

وأوضح بيان لمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، أنه مطلوب عدد 2 لإدارة نخل الصحية، و1 لإدارة الشيخ زويد الصحية.

 

وحددت شروط الترشح، أن يكون من بين العاملين بالمديرية والإدارات الصحية والوحدات التابعة لها، والدرجة العلمية والوظيفية هى أخصائى تمريض أول أو أخصائى تمريض ثان، فنى تمريض أول فى حالة عدم وجود أخصائيين.

 

وحددت السن من 30 إلى 45 سنة، والخبرة فى المجال بالعمل فى مجال الرعاية الأساسية ورعاية الأمومة والطفولة ما لا يقل عن 6 سنوات ويفضل من حصل على دورات تدريبية حديثة فى هذا المجال .

 

كما تحدد المواصفات الشخصية بأن يكون حسن المظهر وقدوة حسنة، ولديها مهارات التواصل والقدرة على إدارة الحوار، والخبرة بالقوانين واللوائح والقرارات والأسس التنظيمية التى تحكم العمل، وان تكون تقارير الكفائة عن الثلاث سنوات السابقة بمرتبة ممتاز، وأن لا يكون قد تم توقيع اى جزاءات عليها خلال الثلاث سنوات السابقة.

 

ويتم تقديم الطلبات إلى إدارة التمريض بديوان عام المديرية ولمدة 10 أيام، مرفق بالطلب السيرة الذاتية وشهادات التدريب وخطة تطوير الإدارة وبيان حالة وظيفية، وسيتم عمل امتحان ومقابلة شخصية بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

 

unnamed

وظيفه مفتش تمريض

وظائف تمريض

شمال سيناء

اخبار سيناء

صحة شمال سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة