شمال الدلتا للكهرباء:فرق طوارئ لإصلاح الأعطال خلال امتحانات الثانوى وأمم أفريقيا

دمياط ــ عبده عبد البارى

أكد المهندس محمد أحمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء على جهازية فروع الكهرباء بالمدن الساحلية ( رأس البر – جمصة – بلطيم ) والتى تقع فى نطاق عمل الشركة بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ لموسم الصيف، وتسهيل تقديم الخدمات للمشتركين وتأمين واستمرارية التغذية الكهربية لجميع المدن والقرى التابعة للشركة.

وأوضح عسل أن هناك فرق طوارئ بكل هندسة لإصلاح أى عطل طارئ خاصة خلال امتحانات الثانوية العامة التى تجرى فى هذه الأيام وبطولة الأمم الافريقية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى الشهر القادم.

وقال المهندس محمد أحمد عسل فى بيان له، إن محافظة دمياط قد شهدت طفرة فى تطوير شبكة الكهرباء فى جميع أنحاء المحافظة وتم عمل لوحة توزيع كهرباء حى رابع بعدد 3 مغذيات جديدة على مسار كورنيش النيل بمدينة دمياط فى زمن قياسى، كما قامت الشركة بإعادة رصف رد الشيء لأًصله بطريق كورنيش النيل من أمام مدرسة الصنايع وحتى الكوبرى العلوى خدمة لأبناء دمياط.

وأضاف المهندس محمد أحمد عسل، أنه تم الانتهاء من انشاء مكتب خدمة العملاء بمدينة دمياط للأُثاث وتخصيص مكتب لشحن العدادات لخمة العاملين بالمدينة.