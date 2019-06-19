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شقيقان يقتلان فلاح ويشعلان النار فى جثته بطنطا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:37 م
شقيقان يقتلان فلاح ويشعلان النار فى جثته بطنطا اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية
الغربية – مصطفى عادل

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أقدم شقيقان مقيمان بقرية برما مركز طنطا بمحافظة الغربية، على قتل فلاح وإشعال النيران فى جثته بعد ضبطه فى أحضان شقيقتهما.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا، بتحرير مواطن بلاغا باختفاء شقيقه"ح.ا" 50سنة فلاح فى ظروف غامضة، فتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، وتبين من الفحص أن المختفي سيء السمعة وله علاقات نسائية غير مشروعة.

وبتكثيف التحريات تبين أن القتيل كان على علاقة غير شرعية بسيدة متزوجة، وتقيم فى منزل والدها لخلافات مع زوجها وطلبها الطلاق منه، وطلبت من القتيل قضاء ليلة فى منزل والدها،وفوجئ شقيقيها بوجود المتهم فى أحضانها، فتعديا على القتيل بالضرب حتى لفظ انفاسه، وقاموا بتوثيقه بالحبال ونقلوا الجثة، إلى حديقة موالح بجوار المنزل، وأشعلوا النار فى الجثة حتى تفحمت، ثم قاموا بدفنها للتخلص منها.


مدير امن الغربية

مركز طنطا

جثة

مباحث الغربية

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