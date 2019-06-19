شبل يام طفل سعودى يلقن أحد المعارضين درسا بالغناء للملك سلمان

كتب محمد تهامى زكى

شبل يام، طفل لم يتخط العاشرة من عمره، لكن مثلما وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالشجاع ، بعد شنه هجوم على الناشط السعودى غانم الدوسرى فى لندن، لتطاوله على العائلة المالكة فى السعودية، ليتصدر بعدها قائمة الترند فى السعودية وعدد من دول الخليج بآلاف التغريدات.

ونشر يام، عبر حسابه على تويتر وانستجرام، فيديو له و هو يغنى للملك سلمان و ويظهر فى الفيديو تصويره للمعارض السعودى غانم الدوسرى أثناء جلوسه فى أحد المقاهى فى العاصمة البريطانية لندن، ليغنى أمامه: "عاش سلمان يا بلادى.. عاش سلمان"، ليرد عليه الدوسرى قائلاً: "والزق فيك انت وسلمان"، ويعاود شبل الرد عليه بشجاعة .

سلام عليكم حبيت اوصل لكم معلومه ، ان الكويتي سعودي .. وسعودي كويتي الله يديم المحبه #الشعب_السعودي #شبل_يام pic.twitter.com/CUPxYiQnT0 — شبل يام (@hussin_al3jmi) ١٩ يونيو ٢٠١٩

وأبدى الكثير من رواد منصة تويتر، إعجابهم بما قام به الطفل، حيث قال أحد المغردين: "شبل يام فى ذمتى انك شجاع وكفو بمثلك نفتخر، قسم بالله الشعب سعودى الصغير قبل الكبير يدعس ولايهمه شى الا وطنه"، فيما قال آخر: "فعلاً هو اسماً على مسمى، على الرغم من صغر سنه إلا أنه فعل ما لا يستطيع الكبار فعله".