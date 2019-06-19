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شاهد.. مكافحة الفئران بـالأقصر بإستخدام 2 طن ذرة شامية مخلوطة بالسم

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:25 م
شاهد.. مكافحة الفئران بـالأقصر بإستخدام 2 طن ذرة شامية مخلوطة بالسم مكافحة الفئران في بندر إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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انتهت الإدارة الزراعية بمدينة إسنا، من حملات مكافحة الفئران بخط شرق نهر النيل،بوضع 2 طن ذرة شامية معلفة بالمبيد لمكافحة الفئران في بندر إسنا و20 قرية، وذلك تحت إشراف مدير الإدارة الزراعية بإسنا فتحي عبد الرحيم النوبي.
 
 
وشملت الحملات في خط شرق النيل، وضع 600 كيلو ذرة شامية مجروشه معلفة من المبيد، فى الأماكن المخصصة للقضاء علي الفئران، بالترع والمصارف والزرعات وأماكن الحشائش بقري (الشغب والدبابيه والدير والحلة وزرنيخ والكلابية)، وفي خط غرب النيل تم وضع 1400 كيلو جرام من الذرة الشامية، وذلك بقري (الغريرة والكيمان وطفنيس وأصفون والنجوع بحري والنجوع قبلي وبندر إسنا والقريا والنمسا والمساويه والعضايمه والدقيره والجزيره وكومير والترعة).
 
وشارك بحملات مكافحة الفئران بمدينة إسنا، كل من المهندس محمد إبراهيم رئيس قسم المكافحة، وأحمد السيد مكي من المتابعة بالإدارة الزراعية، ومحمد بدر علي رئيس الوحدة الزراعية بإسنا، وتم تشكيل اللجان حيث تضم كل لجنة مدير إدارة الزراعة ورئيس قسم المكافحة ومهندس من الإدارة الزراعية وعمال الجمعية الزراعية.
 
وقال فتحي عبد الرحيم النوبي مدير الإدارة الزراعية بإسنا لـ"اليوم السابع"، أنه تم في كل قرية وضع 100 كيلو جرام ذرة شامية معلفة بمبيد "فوسفيد زنك" بإجمالي الحمله 2 طن ذره شاميه مجروشه معلفة من المبيد، حيث يتم تجهيز الطعم السام علي دفعات، وكل دفعة يتم خلط 100 كيلو جرام جريش ذره شامي مع واحد ونصف كيلو جرام فوسفيد زنك علي 2 لتر زيت خلطة جيدة من أماكن جيده التهوية.
 
وأضاف مدير الإدارة الزراعية بإسنا، أنه يتم مقاومه الفئران بوضع الطعم السام داخل الحجور وفي ممرات الفئران، حيث لايزيد حجم الجرعة عن 15 جرام، كما يتم مقاومة الفئران في الأماكن التي تكثر فيها الحشائش والحلف والهيش أو من خضرات الزرع والمصارف والتي يصعب بها المقاومة، ويتم وضع الطعم في أكياس بلاستك ويتم رميه في هذه الاماكن.
 
 
شاهد مكافحة الفئران في بندر إسنا و20 قرية ونجع بإستخدام 2 طن ذرة شامية (1)
 

 

شاهد مكافحة الفئران في بندر إسنا و20 قرية ونجع بإستخدام 2 طن ذرة شامية (2)
 

 

شاهد مكافحة الفئران في بندر إسنا و20 قرية ونجع بإستخدام 2 طن ذرة شامية (3)
 

 

شاهد مكافحة الفئران في بندر إسنا و20 قرية ونجع بإستخدام 2 طن ذرة شامية (4)
 

 

شاهد مكافحة الفئران في بندر إسنا و20 قرية ونجع بإستخدام 2 طن ذرة شامية (5)
 

 

شاهد مكافحة الفئران في بندر إسنا و20 قرية ونجع بإستخدام 2 طن ذرة شامية (6)
 

 

شاهد مكافحة الفئران في بندر إسنا و20 قرية ونجع بإستخدام 2 طن ذرة شامية (7)
 

 

شاهد مكافحة الفئران في بندر إسنا و20 قرية ونجع بإستخدام 2 طن ذرة شامية (9)
 

 

شاهد مكافحة الفئران في بندر إسنا و20 قرية ونجع بإستخدام 2 طن ذرة شامية (10)
 

 

شاهد مكافحة الفئران في بندر إسنا و20 قرية ونجع بإستخدام 2 طن ذرة شامية (11)
 

 

شاهد مكافحة الفئران في بندر إسنا و20 قرية ونجع بإستخدام 2 طن ذرة شامية (12)

 


محافظه الاقصر

حمله مكافحه الفئران

وزاره الزراعه

ادارة اسنا

القضاء علي الفئران

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