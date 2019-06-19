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س وج.. كل ما تريد معرفته عن الرؤية المزدوجة وأبرز أسبابها

الأربعاء، 19 يونيو 2019 06:00 م
س وج.. كل ما تريد معرفته عن الرؤية المزدوجة وأبرز أسبابها الرؤية المزدوجة - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الرؤية المزدوجة من الحالات التى تصيب كثير من الأشخاص، عندما يرى الشخص الصورة بشكل مزدوج، وهذا الأمر له أسباب طبية عديدة، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على الرؤية المزدوجة وأسبابها ، وفقاً لموقع Medical news today.

اسباب الرؤية المزدوجة 1
اسباب الرؤية المزدوجة 

س: ما هى الرؤية المزدوجة؟
 

ج: تحدث الرؤية المزدوجة عندما يرى الشخص صورة مزدوجة،  حيث يمكن أن تكون الصورتان جنبًا إلى جنب أو فوق بعضها البعض أو كليهما، ويمكن أن تؤثر هذه الحالة على التوازن والحركة والقدرة على القراءة.

س: هل تختلف الرؤية المزدوجة من عين لأخرى؟
 

إذا كانت الرؤية المزدوجة تؤثر على عين واحدة فقط، تكون أحادية العين، أما إذا كان يؤثر على كلتا العينين، فتسمى الرؤية المجهرية المزدوجة.

اسباب الرؤية المزدوجة
اسباب الرؤية المزدوجة

س: ما أسباب الرؤية المزدوجة التى تصيب كلتا العينين ؟
 

ج: تشمل أسباب الرؤية المزدوجة التى تصيب كلتا العينين ما يلى:

- تلف الأعصاب أو العضلات في العين قد يسبب رؤية مزدوجة.

- الأضرار التي لحقت بالعضلات التي تحرك العينين أو الأعصاب التي تتحكم في حركة العين يمكن أن تخلق صورة مزدوجة.

- بعض الأمراض يمكن أن تضعف العضلات التي تحرك العينين وتنتج رؤية مزدوجة مثل: أمراض الغدة الدرقية، السكتة الدماغية، تمدد الأوعية الدموية، مرض السكرى، الوهن العضلي، أورام الدماغ والسرطانات، التصلب المتعدد.

- الحول يسبب رؤية العين المزدوجة، يحدث هذا عندما لا يتم محاذاة العينين بشكل صحيح. التعرض لإصابة فى الرأس.


اسباب الرؤية المزدوجة

الرؤية المزدوجة

الرؤية المزدوجة فى كلتا العينين

اسباب ازدواجية الرؤية

الحول

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