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سوبر كورة.. رجال المرور.. دليلك لدخول آمن ومريح إلى ملاعب أمم إفريقيا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:59 م
سوبر كورة.. رجال المرور.. دليلك لدخول آمن ومريح إلى ملاعب أمم إفريقيا رجال المرور
سليمان النقر

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تستعد مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، وهي البطولة التي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخب في النسخة رقم 32 لأمم إفريقيا، لقراءة التفاصيل اضغط هنا:

 


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