سقوط عاطل اعترف بترويج الأقراص المخدرة على عملائه ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات إدارة مكافحة المخدرات، عن تورط عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته أقراص مخدرة، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، عن اتجار عاطل بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور، وترويجه بضاعته على عملائه بمحيط مسكنه.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته عدد من الشرائط التى تحتوى على الأقراص المخدرة، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.