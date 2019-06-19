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سفر وعودة 1438 مصريًا وليبيًا و268 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:17 م
سفر وعودة 1438 مصريًا وليبيًا و268 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى

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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1438 مصريًا وليبيًا و268 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارًا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1105 إلى الجانب الليبي، بينهم  282 مصريًا و823 ليبيًا.
 
كما تم إنهاء إجراءات وصول 333 بينهم 275 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و58 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.
 
وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 147 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 121  شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

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