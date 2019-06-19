زيادة فى إيرادات السياحة بالأردن تجاوزت 6% خلال الربع الأول من 2019

كتبت آمال رسلان

شهد قطاع السياحة فى الأردن انتعاشة قوية خلال الربع الأول من العام 2019، حيث أشار البنك المركزى الأردنى إلى أن إيرادات قطاع السياحة ارتفعت بنسبة 6.1%، لتبلغ 1.2 مليار دينار (1.74 مليار دولار)، مقارنة مع 1.64 مليار دولار قبل عام.

يأتى هذا فى ظل استمرار نمو حركة السياحة الدولية خلال الربع الأول من عام 2019، وذلك وفقا للأرقام الصادرة من منظمة السياحة العالمية الدولية، فخلال الفترة من يناير حتى مارس 2019 كانت نسبة الزيادة 4%.

واحتلت منطقة الشرق الأوسط الأعلى معدل للنمو، حيث بلغت نسبة النمو فيها 8%، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادى بنسبة نمو 6%، وتساوت منطقتى أوروبا وأفريقيا بنسبة نمو 4%، ثم منطقة الأمريكتين بنسبة نمو 3%.

وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات إن مؤشرات التحسن فى عدد زوار المملكة من السياحة الاجنبية شهدت تحسنا ملحوظا منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضى، لافتا إلى أن عدد زوار المواقع الأثرية ارتفع بنسب مشجعة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو الماضى، حيث شهد عدد زوار البترا ارتفاعا ما نسبته 44%، بعدد سياح اجانب بلغ 420 ألف مقارنة بما مجموعه 292 ألف سائح للعام 2018، بينما شهد موقع جرش الأثرى زيادة بلغت 73% بعدد سياح أجانب بلغ 186 ألف سائح مقارنة بما مجموعه 97 ألف سائح لنفس الفترة من العام الماضى.

وشهدت كل من مواقع المغطس وام قيس وجبل نيبو ارتفاعات فى النسب مميزة من السياح الأجانب كالتالى المغطس شهد ارتفاعا بنسبة 38% بعدد سياح 74 ألف سائح أجنبى وام قيس 59% بعدد سياح 21 ألف سائح أجنبى وجبل نيبوا 44% بعدد سياح 265 ألف سائح أجنبى.

ومنذ سنوات طويلة، يعتمد اقتصاد الأردن، البالغ عدد سكانه حوالى 9.5 ملايين نسمة، وتشكل الصحراء نحو 92% من مساحة أراضيه، إلى حدّ كبير على الدخل السياحى، التى تشكل ما بين 12 و13 من إجمالى الناتج المحلي.

ويأتى تعافى السياحة بعد أن أثرت عليها أزمات المنطقة، التى تفاقمت فى السنوات الأخيرة، وسيطرة تنظيم داعش عام 2014 على مناطق واسعة فى العراق وسوريا.