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روسيا: يجب عودة مدينة إدلب لسيطرة الحكومة السورية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:00 ص
روسيا: يجب عودة مدينة إدلب لسيطرة الحكومة السورية مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا
أ ش أ

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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، ضرورة عودة مدينة إدلب إلى سيطرة الحكومة السورية، مؤكدًا أن العمليات التى ينفذها الجيش السورى فى إدلب ضرورة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم"، عن نيبينزيا، قوله، فى كلمة ألقاها أمام جلسة مجلس الأمن الدولى حول سوريا، إن الاتفاق الروسى التركى حول منطقة إدلب يطبق بشكل تام، مشددا على أنه لا يمنع محاربة الإرهاب.

وأوضح المندوب الروسى، أن الإرهابيين فى منطقة إدلب يواصلون استهداف المدنيين ومواقع الجيش السورى وقاعدة حميميم، التى تتمركز فيها القوات الروسية، ورأى أن منصة "أستانة" بشأن الحوار السياسى هى عملية فعالة واحدة لتسوية الأزمة السورية، مؤكدا عزم الجانب الروسى استمرار الالتزام بالاتفاق مع أنقرة.

 


المندوب الروسى بالامم المتحدة

الحكومة السورية

الحرب السورية

الجيش السورى

القوات الروسية بسوريا

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