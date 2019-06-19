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رادار المرور يضبط 1836 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:29 ص
رادار المرور يضبط 1836 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين اللذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.
 
وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1836 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.
 
وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
 
وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.
 
 

حملات مرورية بالطرق

اجهزة الرادار

رصد المخالفات بالطرق

مخالفات المرور

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