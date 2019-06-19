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رئيس جامعة بني سويف: صرف مكافآت النشر الدولى لــ 418 باحث على مستوى الجامعة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:58 م
رئيس جامعة بني سويف: صرف مكافآت النشر الدولى لــ 418 باحث على مستوى الجامعة خلال الاجتماع
بنى سويف : هانى فتحى

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أعلن  الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن صرف مكافآت النشر الدولي لــــ 418 باحث على مستوى الجامعة والعلوم في الصدارة، من الأبحاث المقدمة في شهر يناير 2019.
 
 وأشار رئيس الجامعة فى بيان له إلى تفوق كلية العلوم في عدد الأبحاث الفائزة والتي وصلت إلى (210) بحث تم نشرهم في مجلات دولية ذات معامل تأثير مرتفع، كما تفوقت كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة في عدد الباحثين المميزين والذين بلغ عددهم ثلاثة باحثين من إجمالي خمسة على مستوى الجامعة، كما بلغ عدد الباحثين الفائزين بعدد الاستشهادات المرجعية تسعة عشر باحثاً .
 
 جدير بالذكر أن الباحثين الفائزين من كليات الطب البشري، والطب البيطري، والعلوم، وعلوم الأرض، ومعهد أبحاث وتطبيقات الليزر، والعلاج الطبيعي، والتربية، والتمريض، والتعليم الصناعي، والزراعة البيئية والتنمية الحيوية والتصنيع الغذائي، والدراسات العليا للعلوم المتقدمة، والهندسة، والحاسبات والمعلومات، وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتربية الرياضية.
 

كما أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن قرار الدكتور وزير الشباب رقم (568) والصادر بتاريخ 16 يونيو الجاري بالموافقة على سفر بعثة المنتخب القومي للسلاح للكبار بمالي خلال الفترة من 22- 29 يونيو الجاري للاشتراك في البطولة الأفريقية لجميع الأسلحة، مشيرا إلى  ترشيح  الدمتور أيمن محمد غنيم، مدير إداري المنتخبات، والدمتورة غادة عاطف سيد، أخصائي تدليك إناث بكلية التربية الرياضية.

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له  أن المرشحين حاليا بمعسكر مغلق بالمركز الأوليمبي بالمعادي استعدادا للبطولة، ويضم المعسكر التدريبي لاعبين في الأسلحة الثلاث السيف والشيش وسيف المبارزة، ويشارك المنتخب فى هذه البطولة بـ24 لاعبا ولاعبة فى جميع الأسلحة المختلفة وذلك بواقع ثمانية لاعبين ولاعبات بالمناصفة فى كل سلاح من الأسلحة الثلاث، مضيفا إلى أن هذه البطولة تعد المؤهلة لمنافسات الدورة الأوليمبية القادمة طوكيو 2020. 

 

 


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