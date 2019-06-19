رئيس جامعة بني سويف: صرف مكافآت النشر الدولى لــ 418 باحث على مستوى الجامعة

بنى سويف : هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن صرف مكافآت النشر الدولي لــــ 418 باحث على مستوى الجامعة والعلوم في الصدارة، من الأبحاث المقدمة في شهر يناير 2019.

وأشار رئيس الجامعة فى بيان له إلى تفوق كلية العلوم في عدد الأبحاث الفائزة والتي وصلت إلى (210) بحث تم نشرهم في مجلات دولية ذات معامل تأثير مرتفع، كما تفوقت كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة في عدد الباحثين المميزين والذين بلغ عددهم ثلاثة باحثين من إجمالي خمسة على مستوى الجامعة، كما بلغ عدد الباحثين الفائزين بعدد الاستشهادات المرجعية تسعة عشر باحثاً .

جدير بالذكر أن الباحثين الفائزين من كليات الطب البشري، والطب البيطري، والعلوم، وعلوم الأرض، ومعهد أبحاث وتطبيقات الليزر، والعلاج الطبيعي، والتربية، والتمريض، والتعليم الصناعي، والزراعة البيئية والتنمية الحيوية والتصنيع الغذائي، والدراسات العليا للعلوم المتقدمة، والهندسة، والحاسبات والمعلومات، وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتربية الرياضية.