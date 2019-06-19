رئيس جامعة أسيوط في زيارة مفاجئة لمعهد جنوب مصر للأورام لمتابعة سير العمل 

أسيوط ـ محمود عجمي

اجري الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط،اليوم الأربعاء،زيارة مفاجئة إلى معهد جنوب مصر للأورام وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى في مختلف التخصصات المتعلقة بالخدمة العلاجية والتشخيصية لمرضى الأورام المترددين على المعهد وذلك بحضور الدكتور سامي عبد الرحمن عميد المعهد والسادة الوكلاء وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد ومستشفى الأورام .

وقال رئيس جامعة أسيوط أن جولته تأتى في إطار حرصه على متابعة سير العمل داخل كافة تخصصات القطاع الطبي التابع للجامعة ،مشيراً أن زيارته شملت عيادة الحقن الكيماوي لمتابعة تطبيق نوبات العمل الممتدة على مدار اليوم وذلك لتخفيف الكثافة العددية من مرضى الأورام المترددين عليها موجهاً بوضع نظام لتنظيم دخول المرافقين للمرضى وذلك لمنع التكدس داخل الوحدة ، مشيراً إلى قيام إدارة الجامعة بتوفير جهاز لامينار فلو والخاص بتوفير معدل أكثر آماناً وتعقيماً خلال عملية تحضير جرعات العلاج الكيماوي .

وأضاف الدكتور طارق الجمال، أنه قام بتفقد وحدة الميكنة وذلك لمواجهة العطل المتعلق بالتيار الكهربائي والذي يعيق عمل الوحدة بكامل كفاءتها ، موضحاً أنه سيتم مواصلة العمل حتى الفترة المسائية وذلك لتركيب الكابلات الخاصة بحل المشكلة برفع كفاءة الخادم المركزي بالمعهد , وحول إجراءات تشغيل المعجل المخطئ أوضح الدكتور طارق الجمال أنه جارى شحن جهاز قياس الجرعات المكمل واللازم لتشغيل المعجل .

وقال الدكتور سامي عبد الرحمن، عميد المعهد، أن زيارة رئيس الجامعة شملت كذلك تفقده للعمل الجارى بخدمة الشباك الواحد والتى انطلقت بالمعهد خلال الأسبوع الماضى وذلك لتخفيف وتسريع إنهاء الاجراءات الخاصة بحجز وعلاج المرضى،كما شملت توجهه لغرف العمليات لتفقد العمل الجاري لتجديدها والمقرر لها أن تشمل 4 كبسولات للعمليات الجراحية بقيمة 20 مليون جنيه .