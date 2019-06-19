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رئيس جامعة أسيوط: اجراء 4054 عملية جراحية من قوائم الانتظار

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:58 م
رئيس جامعة أسيوط: اجراء 4054 عملية جراحية من قوائم الانتظار الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط محمود عجمى

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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والقائم بعمل رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمشرف على كلية الطب عن مواصلة العمل  الجاد و الدءوب داخل كافة أقسام مستشفيات أسيوط الجامعية لإجراء العمليات الجراحية اللازمة والمسجلة بقوائم الانتظار،مشيراً إلى أن مستشفيات أسيوط الجامعية تمكنت من إجراء 4054عملية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية  فى يوليو 2018 وحتى الآن .
 
كما أضاف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن عملية قسطرة القلب تصدرت العمليات التى تم تنفيذها بواقع 2893 , يليها عمليات المخ والأعصاب والتى بلغت 377 , ثم عمليات جراحة القلب والتى بلغت 371 , أما عمليات مفاصل العظام فقد بلغت 274 , وفيما يخص عمليات قسم الرمد فقد بلغت 81 حالة ، كما تم إجراء 41 حالة زراعة القوقعة ، 12 حالة زراعة الكبد, اما زراعة الكلى 5 فقد بلغت  حالات .
 
 
 

جامعة اسيوط

اخبار جامعة اسيوط

القضاء على قوائم اللانتظار

عمليات العظام

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