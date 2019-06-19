رئيس جامعة أسيوط: اجراء 4054 عملية جراحية من قوائم الانتظار

أسيوط محمود عجمى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والقائم بعمل رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمشرف على كلية الطب عن مواصلة العمل الجاد و الدءوب داخل كافة أقسام مستشفيات أسيوط الجامعية لإجراء العمليات الجراحية اللازمة والمسجلة بقوائم الانتظار،مشيراً إلى أن مستشفيات أسيوط الجامعية تمكنت من إجراء 4054عملية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية فى يوليو 2018 وحتى الآن .

كما أضاف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن عملية قسطرة القلب تصدرت العمليات التى تم تنفيذها بواقع 2893 , يليها عمليات المخ والأعصاب والتى بلغت 377 , ثم عمليات جراحة القلب والتى بلغت 371 , أما عمليات مفاصل العظام فقد بلغت 274 , وفيما يخص عمليات قسم الرمد فقد بلغت 81 حالة ، كما تم إجراء 41 حالة زراعة القوقعة ، 12 حالة زراعة الكبد, اما زراعة الكلى 5 فقد بلغت حالات .