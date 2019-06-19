سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإعداد مشروعات تنموية للحد من الهجرة غير النظامية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:39 م
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإعداد مشروعات تنموية للحد من الهجرة غير النظامية مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن إعداد افكار لمشروعات تنموية مشتركة تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية من الشباب المصرى فى المجالات الداعمة لسوق العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظات وخاصة التى تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير النظامية.

  

وعقب إنتهاء مراسم توقيع البروتوكول، أعربت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن ترحيب الوزارة وسعادتها بتوقيع هذا البروتوكول، الذي عملت عليه الوزارة بالتعاون مع الجهاز، مُشيرة إلى أن البروتوكول يستهدف دعم مشروعات التنمية المجتمعية بمشاركة المصريين بالخارج بغرض المساهمة في تخفيف حدة الفقر وخلق فرص عمل في المناطق المستهدفة، وتنظيم الفعاليات والبرامج المختلفة فى الداخل والخارج لتعريف المصريين بالخارج بالمشروعات وبرامج التنمية المتاحة وفرص الإستثمار بها وكذلك حثهم ومساعدتهم إما بالمشاركة فى تلك البرامج أو إقامة المشروعات المختلفة الاخرى بالدولة.

 

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن البروتوكول ينص أيضا على التعاون والتنسيق في إعداد افكار لمشروعات تنموية تستهدف دمج ومشاركة المصريين بالخارج في مجالات التنمية بالدولة، فضلاً عن العمل على ترويج الخدمات التى يقدمها جهاز المشروعات لريادة الأعمال وفرص التمويل للشباب الراغب في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة بالمحافظات التى تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير النظامية.

 

ومن جانبها، أعربت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن سعادتها بهذا البروتوكول والتعاون الثنائي بين الجهاز ووزارة الدولة للهجرة، حيث سيتم وفقا للبروتوكول إدماج قضايا الهجرة ومشاركة المصريين بالخارج في التنمية، في السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج التى يضعها ويُنفذها الجهاز لتنمية المشروعات، للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، وكذلك لتشجيع المصريين بالخارج للمساهمة فى مشروعات التنمية بتلك المحافظات.

 

وأوضحت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أنه وفقا للبروتوكول سيتم العمل أيضا على ايجاد آليات لتحفيز الاستثمار لدى المصريين فى الخارج فى قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وخلق شراكات تنموية، وتقديم الدعم الفنى والخدمات التسويقية وفرص التمويل وريادة الأعمال للشباب الراغب في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة بالمحافظات التى تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير النظامية، وفقا لأليات العمل المعتمدة بالجهاز.


المصريين فى الخارج

تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة