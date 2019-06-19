رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعى الدائرى الأوسطى ومحور المحمودية

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الطريق الدائري الأوسطي ومشروع محور المحمودية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لقطاعات الطريق الدائري الأوسطي، وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لقطاع (6 أكتوبر/ محور الضبعة)، وصل معدل التنفيذ لمشروعات الطرق إلى 60%، والإنشاءات بلغت 40%، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال هذا القطاع في أكتوبر المقبل.

وتم استعراض موقف قطاع النيل/الفيوم، الذى يشمل إنشاء طريق مزدوج بطول 26 كم وبعرض 50 مترا يبدأ من الشاطئ الغربي لنهر النيل حتى طريق الفيوم، يتكون من 5 حارات مرورية لكل اتجاه، بالإضافة إلى جزيرة وسطى بين الاتجاهين و12 عملا صناعيا تضم : 4 كباري علوية و8 كباري سطحية، وعرض معدلات التنفيذ الخاصة بمشروعات قطاع الأوتوستراد/النيل، والتي وصلت إلى 66%، ومن المقرر الانتهاء منها في ديسمبر المقبل، وهذا القطاع يشمل إنشاء طريق مزدوج بطول 6 كم وعرض متوسط 47 م ويضم 4 حارات مرورية لكل اتجاه يربط بين طريق الأوتوستراد وكورنيش النيل ويتكون الطريق من 4 كباري بإجمالي طول 3 كم وطرق سطحية بطول 3 كم .

وبالنسبة لمعدلات تنفيذ مشروعات قطاع السخنة/الأوتوستراد، تم التنويه إلى أنها وصلت إلى 99% ومن المقرر الانتهاء منها في نهاية يونيو الجاري، وهذا القطاع يتكون من طريق مزدوج بإجمالي طول 24 كم وبعرض 94 م ويضم 5 حارات مرورية بالطريق الرئيسي، بالإضافة إلى 3 حارات مرورية بطريق الخدمة لكل اتجاه، و جزيرتين بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة، بالإضافة إلى جزيرة وسطى بين الاتجاهين، و21 عملا صناعيا تشمل كوبري و 6 أنفاق و14 برابخ مواسير.

وأشار العرض إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات قطاع الإسماعيلية/السويس ، والذي يتكون من طريق حر مزدوج بإجمالي طول 9,2 كم وبعرض 94 متر ويضم 5 حارات مرورية بالطريق الرئيسي، بالإضافة إلى 3 حارة مرورية بطريق الخدمة لكل اتجاه، بالإضافة إلى جزيرتين بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة، وجزيرة وسطى بين الاتجاهين، بالإضافة إلى 5 أعمال صناعية تضم كوبرى ونفقين و2 بربخ و5 عيون.

وفيما يتعلق بقطاع بلبيس/الإسماعيلية، فقد تمت الاشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال هذا القطاع، الذي يتكون من الطريق الحر المزدوج بإجمالي طول 19 كم وبعرض 94 مترا ويضم 5 حارات مرورية بالطريق الرئيسي، بالإضافة إلى 3 حارات مرورية بطريق الخدمة لكل اتجاه، فضلا عن جزيرتين بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة، وجزيرة وسطى بين الاتجاهين، وتمت الإشارة إلى الانتهاء من أعمال الأنفاق الخاصة بهذا القطاع أيضاً.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف مشروع تطوير محور المحمودية، والذى يهدف إلى تطوير مسار ترعة المحمودية بالإسكندرية، كمحور مروري ورئيسي للحركة بالمحافظة، على أن يتم مراعاة النهوض بالمناطق المحيطة بمسار المشروع، وما يلزمه من منشآت خدمية، لتحقيق أقصى استفادة منه للتيسير على المواطنين.

ويبلغ طول مسار محور المحمودية نحو 21,6 كم، وتم زيادته 2 كم من جهة الشرق لإمكان ربطه مع الطريق الدولي الساحلي، ليصبح طول المسار حوالى 23 كم، ويضم من 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه، بالإضافة إلى تخصيص حارة للأتوبيسات لخدمة 4 أحياء، وهي: (المنتزة أول، وشرق، ووسط، وغرب)، لافتاً إلى أن المشروع يتكون من 3 قطاعات، أولها: القطاع المكشوف من تقاطع كوبري الطريق الدولي وحتى تقاطع كوبري العوايد بطول 7,4 كم شرق محطة السيوف، والثاني: القطاع الأوسط من تقاطع كوبري العوايد وحتى بحيرة خلف المطار بطول 6,4 كم، أما القطاع الأخير فيمتد من خلف المطار وحتى المصب بطول أكثر من 7,8 كم.

و من المتوقع أن يؤدي المشروع إلى رفع قيمة المناطق المحيطة، والقضاء على مظاهر العشوائية بها، بجانب مساهمته في حل وتحسين نوعية وكمية المياه، وتوصيل المياه لمحطات النزهة وفرن الجراية، وإحداث توسعات كبيرة في شبكات مياه الشرب، بالإضافة إلى توفير نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تم عرض الموقف التفصيلي لتنفيذ الأعمال، وبعض التحديات بعدة مواقع، وكلف رئيس الوزراء بسرعة إزالة هذه التحديات، وتكثيف العمل بالمشروع، الذى يُعد نقلة حضارية وتنموية بمحافظة الاسكندرية، وله فوائد عديدة لمواطنيها.