سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: نستعد لتنفيذ مبادرة الرئيس "حياة كريمة" مطلع العام المالى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:53 ص
رئيس الوزراء: نستعد لتنفيذ مبادرة الرئيس "حياة كريمة" مطلع العام المالى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم بالإشارة إلى أنه يتم حالياً التجهيز لبدء تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة"، وهى المبادرة التى توليها القيادة السياسية اهتماماً خاصاً، تمهيداً لتطبيقها مطلع العام المالى الجديد. 

 

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لديها حرص شديد على وجود تكامل بين الأجهزة الحكومية، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني بوجه عام، عند البدء فى تنفيذ المبادرة، بحيث تعمل كل هذه الجهات تحت مظلة واحدة، منوّهاً إلى أنه ستكون هناك متابعة دقيقة لتنفيذ الأنشطة المحددة في المبادرة بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة لأهالي القرى الأكثر احتياجاً التى تم اختيارها في المبادرة.

 

وقال مدبولى: الحكومة مهتمة أيضاً بالتجهيز لتنفيذ منظومة التأمين الصحي، في محافظة بورسعيد والتي تأتي ضمن المرحلة الأولي للمحافظات المستهدفة، وهوما يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بوضع ملفات الصحة والتعليم على أجندة الأولويات.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود تكليفات للجهات المعنية بمتابعة توافر السلع والمنتجات بالأسواق والمنافذ التجارية، مع ضرورة العمل علي ضبط الأسعار، كما يوجد تكليفات واضحة لمباحث التموين بمتابعة الأسواق المختلفة.

 


حياة كريمة

اجتماع مجلس الوزراء

الاسعار

مصطفى مدبولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نيفين جامع : نسعى لزيادة التعاون مع كوريا فى قطاع المشروعات الصغيرة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:25 ص

معلومات الوزراء: دعم الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل سياسة قومية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:11 ص

رئيس الوزراء: الرئاسة المصرية تبنت العديد من المبادرات للتنمية فى أفريقيا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:17 م

رئيس الوزراء يتفقد معرضاً لمنتجات الحرف اليدوية بمؤتمر المدن الأفريقية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:06 م

رئيس الوزراء يتابع إجراءات بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة