رئيس الوزراء: نستعد لتنفيذ مبادرة الرئيس "حياة كريمة" مطلع العام المالى

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم بالإشارة إلى أنه يتم حالياً التجهيز لبدء تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة"، وهى المبادرة التى توليها القيادة السياسية اهتماماً خاصاً، تمهيداً لتطبيقها مطلع العام المالى الجديد.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لديها حرص شديد على وجود تكامل بين الأجهزة الحكومية، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني بوجه عام، عند البدء فى تنفيذ المبادرة، بحيث تعمل كل هذه الجهات تحت مظلة واحدة، منوّهاً إلى أنه ستكون هناك متابعة دقيقة لتنفيذ الأنشطة المحددة في المبادرة بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة لأهالي القرى الأكثر احتياجاً التى تم اختيارها في المبادرة.

وقال مدبولى: الحكومة مهتمة أيضاً بالتجهيز لتنفيذ منظومة التأمين الصحي، في محافظة بورسعيد والتي تأتي ضمن المرحلة الأولي للمحافظات المستهدفة، وهوما يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بوضع ملفات الصحة والتعليم على أجندة الأولويات.

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود تكليفات للجهات المعنية بمتابعة توافر السلع والمنتجات بالأسواق والمنافذ التجارية، مع ضرورة العمل علي ضبط الأسعار، كما يوجد تكليفات واضحة لمباحث التموين بمتابعة الأسواق المختلفة.