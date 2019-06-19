رئيس الوزراء الكندى يعلن مشاركته فى قمة مجموعة الـ20 فى أوساكا باليابان

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أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو ، اليوم الأربعاء ، مشاركته في قمة قادة مجموعة الـ20 في مدينة أوساكا باليابان خلال يومي 28 و 29 يونيو الجاري.

وطرحت اليابان جدول أعمال لمجموعة العشرين مع العديد من الموضوعات المشابهة لتلك الخاصة بفترة رئاسة كندا لعام 2018، بما في ذلك مكافحة تغير المناخ ، وتشجيع الطاقة النظيفة ، والنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وذكر بيان صادر من مكتب رئاسة الوزراء الكندية ، أن جستن ترودو سيواصل خلال القمة دعم هذه القضايا، بجانب التأكيد أن خلق فرص عمل جديدة للطبقة المتوسطة هو أفضل وسيلة لاستعادة ثقة الناس في المستقبل ، بالإضافة إلى ذلك ، سيعمل على تشجيع التجارة والاستثمار المفتوحين ، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات أقوى وأكثر حسما لمكافحة التطرف العنيف بجميع أشكاله ، بما في ذلك التطرف عبر الإنترنت وتعزيز جهود مكافحة تغير المناخ، بجانب التأكيد على الحاجة الملحة لدول مجموعة العشرين لدعم النظام الدولي القائم على القواعد ، والاعتراف بتهديد أولئك الذين يسعون إلى تقويض هذا النظام.

وقال ترودو "تمثل قمة مجموعة العشرين في أوساكا فرصة للاتفاق على الأهداف والمبادئ التي تدفع النمو والتقدم ، وفي نهاية المطاف ، تعيد ثقة الناس في المستقبل ".