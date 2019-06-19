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رئيس الأركان الجزائرى يحذر من رفع رايات غير العلم الجزائرى فى المظاهرات

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:07 م
رئيس الأركان الجزائرى يحذر من رفع رايات غير العلم الجزائرى فى المظاهرات الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان الجزائري
أ ش أ

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حذر الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، اليوم الأربعاء، من اختراق المسيرات الشعبية ورفع أعلام أخرى غير العلم الجزائري.

 

وقال الفريق قايد صالح في كلمة له اليوم بولاية بشار (جنوب غرب) إنه يجب لفت الانتباه إلى قضية حساسة تتمثل في محاولة اختراق المسيرات ورفع رايات أخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية قليلة جدا".

 

و أضاف أن للجزائر علما واحدا استشهد من أجله الملايين، وراية هي الوحيدة التي تمثل رمز سيادة الجزائر واستقلالها ووحدتها الترابية والشعبية، فلا مجال للتلاعب بمشاعر الشعب الجزائري".

 

وأوضح أنه تم إصدار أوامر صارمة وتعليمات لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين السارية المفعول والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس.

 

وأكد أنه وبفضل الخيرين من أبناء الجزائر ستبقى مشاعر الجزائريين محفوظة دائما وأبدا، وقال "فلا خوف على مستقبل الجزائر بلد ملايين الشهداء، لأنها ستعرف بفضل الله تعالى، ثم بفضل أبنائها المخلصين كيف تتلمس طريقها نحو بر الأمن والأمان، وستنطلق عجلة التنمية في بلادنا بوتيرة أسرع وبعزيمة أمضى وبأهداف أسمى.

 

وقال "لا مكان لأزمة اقتصادية ولا لغيرها من الأزمات الأخرى، إذا ما تحررت الجزائر من العصابة والمفسدين ومـنتهكي الأمانة، وتشـبثت بمرجعيتها النوفمبرية الوطنية، فللجزائر القدرة كل القدرة على أن تبلغ مبلغها، الذي أراده لها الشهداء الأمجاد".

 


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