رئيسة القومى للمرأة تتفقد معرض منتجات "مصريات مبدعات"

كتب محمود راغب

تفقدت اليوم، الأربعاء، الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ، معرض منتجات "مصريات مبدعات " الذى نظمه مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس ورافقتها الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الإقليمي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث الذى عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية و نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمجلس القومي للطفولة والأمومة و الإتحاد الافريقي ، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة وهيئة بلان انترناشيونال بمصر.

وأبدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة إعجابها بالمنتجات بأيادى سيدات مصر من مختلف المحافظات.

وتضمن المعرض عرض منتجات 11 عارضه من مختلف محافظات الجمهورية، وتنوعت المعروضات بين مفروشات وملابس وأكسسوارات، ويعتبر المعرض إحدى آليات المجلس لتسويق منتجات المرأة المصرية.