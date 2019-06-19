دمج شركتى إدفينا وقها لتطوير المنتجات وزيادة معدلات التصدير

كتب ــ مدحت وهبة

عقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لمناقشة الخطة الاستراتيجية التى تم وضعها بالتعاون مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية لتطوير ودمج بعض الشركات التابعة للشركة القابضة ومنها شركتي قها وإدفينا، بحضور اللواء أحمد حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الادارة ورؤساء شركتي قها وادفينا، ومعاوني الوزير، ومُمثل وزارة قطاع الأعمال العام، وكذلك اعضاء المكتب الاستشاري القائم بإعداد دراسة الدمج والتطوير.

وأكدت وزارة التموين على أهمية تعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لشركتي قها للأغذية المحفوظة وإدفينا، وتطوير خطوط الانتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لقها وإدفينا وما لها من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية، وتعاظم دور الشركتين فى ظل تنامي السوق المصرى وزيادة عدد المستهلكين، ويهدف التطوير إلي تعزيز قيمة المنتجات الوطنية فى السوق المحلى والعربي والدولي وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.

وشددت الوزارة على أهمية دور وزارة قطاع الأعمال العام واشتراكها مع وزارة التموين فى إعداد مثل هذه الخطط الاستراتيجية لدمج وتطوير الشركات التابعة ومنها شركتي قها وادفينا وذلك لتعظيم الاستفادة من الخبرات المشتركة لدى الوزارتين.

وأشار اللواء أحمد حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلي أن الشركة لديها مخطط استراتيجي لتطوير بعض الشركات التابعة، على ان يتم بدء ذلك بتطوير شركتي قها وادفينا، كما سيتم تشكيل فريق عمل على أعلى مستوى من الشركة القابضة والشركات التابعة، ووزارة قطاع الاعمال العام وأعضاء المكتب الاستشاري وذلك لمتابعة تنفيذ مخطط التطوير واعادة هيكلة ودمج شركتي قها وادفينا.