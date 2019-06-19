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درس سعودى لدكتاتور تركيا.. أردوغان ينبح"ماذا قال أبناء المملكة على تويتر؟"

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:45 م
درس سعودى لدكتاتور تركيا.. أردوغان ينبح"ماذا قال أبناء المملكة على تويتر؟" اردوغان
كتب- هاشم الفخرانى

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تصدر هاشتاج "أردوغان ينبح" تريند المملكة العربية السعودية مساء اليوم الأربعاء كأعلى الموضوعات مشاركة .

 

هاشتاج اردوغان ينبح
هاشتاج اردوغان ينبح

 

وعبر النشطاء على الهاشتاج، عن غضبهم الشديد من ممارسته القمعية بحق المعارضين الأتراك ، علاوة على تدخله السافر فى الشئون الداخلية للعديد من الدول فى الشرق الأوسط .

 

اردوغان
اردوغان

ورأى المتفاعلون على الهاشتاج ضرورة مقاطعة المواطنين تركيا، وعدم السفر اليها حتى لا تكون أموالهم مصدراً لدعم تركيا للإرهاب والمنظمات المتطرفة مثل داعش وعلى من على شاكلتها.


اردوغان

السعودية

اردوغان ينبح

الرئيس التركى

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