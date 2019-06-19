درس سعودى لدكتاتور تركيا.. أردوغان ينبح"ماذا قال أبناء المملكة على تويتر؟"

كتب- هاشم الفخرانى

تصدر هاشتاج "أردوغان ينبح" تريند المملكة العربية السعودية مساء اليوم الأربعاء كأعلى الموضوعات مشاركة .



هاشتاج اردوغان ينبح

وعبر النشطاء على الهاشتاج، عن غضبهم الشديد من ممارسته القمعية بحق المعارضين الأتراك ، علاوة على تدخله السافر فى الشئون الداخلية للعديد من الدول فى الشرق الأوسط .



اردوغان

ورأى المتفاعلون على الهاشتاج ضرورة مقاطعة المواطنين تركيا، وعدم السفر اليها حتى لا تكون أموالهم مصدراً لدعم تركيا للإرهاب والمنظمات المتطرفة مثل داعش وعلى من على شاكلتها.