دراسة: علاجات ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تقلل ظهور ألزهايمر

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توصل باحثون فى كلية الطب جامعة نيويورك إلى أن العلاجات التى تستهدف ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تقلل بدورها من تراكم الأميلويد وتؤخر ظهور مرض ألزهايمر.



ارتفاع ضغط الدم

جاء ذلك خلال دراسة أجراها فريق من الباحثين على الفئران حول كيفية تأثير الحالة على حركة السائل النخاعى داخل خلايا المخ، ووجدوا أن الفئران المصابة بارتفاع ضغط الدم أظهرت بطينين أكبر وتقلص حجم المخ، وتضعف نقل السوائل.

ووفقا للنتائج فإن ارتفاع ضغط الدم يؤدى إلى تصلب وفقدان مرونة الأوعية الدموية، ما يعيق إزالة جزيئات النفايات من الدماغ.