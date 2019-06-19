سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

دراسة: علاجات ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تقلل ظهور ألزهايمر

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:00 ص
دراسة: علاجات ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تقلل ظهور ألزهايمر قياس ضغط الدم
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توصل باحثون فى كلية الطب جامعة نيويورك إلى أن العلاجات التى تستهدف ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تقلل بدورها من تراكم الأميلويد وتؤخر ظهور مرض ألزهايمر.

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم

جاء ذلك خلال دراسة أجراها فريق من الباحثين على الفئران حول كيفية تأثير الحالة على حركة السائل النخاعى داخل خلايا المخ، ووجدوا أن الفئران المصابة بارتفاع ضغط الدم أظهرت بطينين أكبر وتقلص حجم المخ، وتضعف نقل السوائل.

ووفقا للنتائج فإن ارتفاع ضغط الدم يؤدى إلى تصلب وفقدان مرونة الأوعية الدموية، ما يعيق إزالة جزيئات النفايات من الدماغ.


ارتفاع ضغط الدم

تصلب الاوعية الدموية

الزهايمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة