دراجة نارية فى موكب الأمير ويليام تصدم سيدة ثمانينية وتضعها فى حالة حرجة

كتب أحمد علوى

صدمت دراجة نارية كانت ضمن موكب يقل الامير البريطانى وليام وزوجته كايت، امرأة تبلغ 83 عاما وقد نقلت إلى المستشفى وهى فى حالة حرجة.

ووفقاً لما قالته إذاعة مونت كارلو الدولية لقد كان الزوجان ذاهبين من منزلهما فى وسط لندن إلى وندسور غرب العاصمة الاثنين الماضى عندما صدم شرطى مرافق لهما المرأة العجوز.

وقال قصر كنسينجتون فى لندن إنهما "قلقان للغاية وحزينان" وقد اتصلا بالمرأة التى عرف عنها باسم أيرين للاطمئنان عليها. وأضاف القصر "أرسل صاحبا السمو الملكى أطيب التمنيات إلى أيرين وعائلتها وسيظلان على اتصال بهم خلال كل مراحل تعافيها".

وأفادت وسائل إعلام بأن الزوجين أرسلا الزهور إلى المرأة، وهى فى حال حرجة لكن مستقرة، فيما ذكرت صحيفة "ذى صن" أنها تعانى من كسر فى الحوض.

وقال شاهد للصحيفة "صعق الشرطى الذى صدمها لكنه كان يسير على الجانب الخاطئ من الطريق".