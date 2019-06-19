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دبلوماسى سويسرى: تمثيل سويسرا لمصالح الولايات المتحدة فى فنزويلا قيد المناقشة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:00 ص
دبلوماسى سويسرى: تمثيل سويسرا لمصالح الولايات المتحدة فى فنزويلا قيد المناقشة فنزويلا
أ ش أ

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قال السفير السويسري لدى موسكو إيف روسسي، اليوم الثلاثاء، إن مسألة تمثيل سويسرا لمصالح الولايات المتحدة في فنزويلا لم يتم حلها بعد، والمناقشات جارية مع الجانب الفنزويلي.

وأضاف السفير في تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "من أجل تمثيل مصالح بلد، فأنت بحاجة إلى موافقة كلا البلدين - تلك التي تطالبك (بتمثيل المصالح) وتلك التي حيث أنت ستكون فيها. أعتقد أننا لم نتوصل بعد إلى قرار، هذا ما زال قيد المناقشة".

وأضاف: "بالنسبة الولايات المتحدة، كل شيء واضح، لكن بالطبع يتعين على فنزويلا الموافقة، وهذا أمر طبيعي".


سويسرا

موسكو

فنزويلا

الولايات المتحدة

امريكا

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