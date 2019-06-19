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دبلوماسى روسى: دول غربية تشوه الوضع على الأرض فى سوريا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:22 ص
دبلوماسى روسى: دول غربية تشوه الوضع على الأرض فى سوريا فاسيلى نيبينزيا
موسكو (أ ش أ)

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صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، بأن بعض الدول الغربية تنقل ما يحدث فى سوريا بطريقة مشوهة، وذلك فى إشارة إلى الهجمات التي تتعرض لها المستشفيات فى محافظة إدلب.

وقال فى كلمة له أمام مجلس الأمن نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية "يواصل بعض شركائنا فى إرسال إشارات إلى المجتمع الدولى لا علاقة لها بالوضع الحقيقى فى سوريا، أو يشوهون الوضع على الأرض".


وأضاف أن روسيا ستبقى ملتزمة بالاتفاقيات التى تم التوصل إليها مع تركيا بشأن وقف حدة التصعيد بمحافظة إدلب السورية ، وقال "على
الرغم من الاستفزازات والهجمات العدوانية التى يشنها المسلحون، ستظل روسيا ملتزمة بالاتفاقيات القائمة مع تركيا بشأن الاستقرار فى إدلب".


وأشار إلى أن "عسكريى روسيا وتركيا على اتصال مستمر، فضلا عن تنسيق الأعمال من أجل منع تصاعد حدة العنف وزعزعة الاستقرار".

 


سوريا

الامم المتحده

ادلب

الحرب فى سوريا

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