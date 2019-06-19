خلال أيام.. افتتاح أضخم مشروع كيماويات بالشرق الأوسط يوفر 3700 فرصة عمل

كتب عبد الحليم سالم

يفتتح مشروع كيما 2 بتكلفة 11.6 مليار جنيه فى احتفالات 30 يونيو الجارى.

وقال المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ"اليوم السابع" إن الرئيس سيفتتح المشروع فى 30 يونيو الجارى، حيث يعد مشروع كيما 2 أكبر مشروعات كيماويات فى الشرق الأوسط وعلى مساحة 60 فدانا ويوفر 3700 فرصة عمل.

وأشار عماد الدين مصطفى إنه سيتفقد اليوم المشروع، لمتابعة تشغيل وحدات الأمونيا التى بدأت العمل، تمهيدا لتشغيل وحدات اليوريا الأسبوع المقبل، مضيفا مصنع الأمونيا سينتج نحو 1220 طن يوميا، فيما سينتج مصنع اليوريا نحو 1570 طن يوريا يوميا، بإجمالى 570 ألف طن سنويا.