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خطة تسويقية متكاملة للمشروعات القومية للتعليم العالى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:10 م
خطة تسويقية متكاملة للمشروعات القومية للتعليم العالى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى

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عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم اجتماع لجنة المشروعات القومية، بحضور د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارات التعليم العالى والإسكان والاتصالات،  بمقر المجلس الأعلى للجامعات.
 
وجه الاجتماع بأهمية وجود خطة تسويقية متكاملة للمشروعات القومية التي تقوم بها وزارة التعليم العالى، و ضرورة توضيح الصورة الإيجابية لشرائح المجتمع المختلفة فيما يتعلق بمشروعات التعليم العالى وإنشاء جامعات جديدة مثل الجلالة والعلمين والمنصورة الجديدة والملك سلمان، وكذا حجم البرامج والبنية التحتية والمعلوماتية وحجم الإنجاز الذى تم من خلال إصدار العديد من التشريعات فى زمن قياسى لإحداث نهضة تعليمية شاملة من خلال التوسع فى إنشاء جامعات خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة وجامعات أهلية وتكنولوجية.
 
وأكد الاجتماع أنه من المهم التسويقي السياسي والأكاديمي لمشروعات التعليم باهتمام  ليكون هناك فرصة للمجتمع لاستبيان إنجازات المشروعات التعليمية القومية، مطالبا بضرورة إنجاز المشروعات الجديدة وفقا للجداول الزمنية المحددة لها، تنفيذًا لخطة الوزارة في التوسع فى إنشاء الجامعات وإتاحة التعليم العالى، مشيرًا إلى أهمية متابعة العمل لضمان تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة طبقا لأعلى المواصفات العالمية، مع التأكيد على توافر متطلبات العملية التعليمية شاملة المباني التعليمية، والمعامل البحثية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة.
وطالبت اللجنة بضرورة الإسراع فى عملية فرز المتقدمين لإعلان الوظائف المتاحة فى الجامعات الجديدة ( الجلالة – العلمين – الملك سلمان – المنصورة الجديدة )، مع مراعاة مبادئ الشفافية والحيادية التامة فى الاختيار، وإلى أهمية توفير وسائل الإعاشة الجاذبة في الجامعات الجديدة، وكذلك بذل المزيد من الجهود للانتهاء من تجهيز المعامل البحثية والأثاث المكتبى بتلك الجامعات.

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