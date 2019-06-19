خبير: تصدير العقار أصبح ضرورة للخروج من أزمة تراجع المبيعات

كتب أحمد حسن

قال عمرو القاضى، الخبير العقارى، إن القطاع العقارى يتمتع بكثير من المنتجات القابلة للتصدير، منها التجارية والإدارية والسكنية وفيلات وتجمعات سكنية، وجميع وحدات قابلة للتصدير.

وأضاف أنه على الرغم من أن القطاع العقارى المصرى بدأ نشاط تصدير العقار خلال العام الماضى، إلا أنه حقق نتائج إيجابية وتمكن ومن تأسيس مجلس لهيئة تصدير العقار.

واقترح تخصيص ميزانية للمجلس من قبل الدولة، مثلما يحدث مع هيئة تنشيط السياحة، لنتمكن من عمل حملة تسويق دولية كبيرة، ويتولى المجلس التصديرى الميزانية التى سيتم تخصيصها ويقوم بالإشراف عليها، على غرار الحملة التى أطلقتها الهند وتمكنت خلال أول 3 شهور من انطلاقها زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 52%، وضخ استثمارات بقيمة 20 مليار دولار، كما حصلت الهند من عملية التبادل التجارى مع اليابان والصين بقيمة 55 مليار دولار.