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حى المنتزه بالإسكندرية ينظم قافلة للكشف المجانى على المواطنين

الأربعاء، 19 يونيو 2019 08:27 م
حى المنتزه بالإسكندرية ينظم قافلة للكشف المجانى على المواطنين قافلة طبية - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير

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نظم مركز معلومات التنمية المحلية بحى المنتزة أول شرق الاسكندرية قافلة سكانية، بشارع المهداوى بمنطقة المندرة القبلية، بمشاركة عدد من الجهات المختصة المتمثلة فى منطقة المنتزه الطبية من خلال الأطباء والصيادلة ممثلى المنطقة الطبية، وأجرت القافلة الكشوف الطبية اللازمة لأهالى العزبة بإجمالى (100حالة أمراض باطنة، 20 حالة أطفال)، بالاضافة اتنظيم محاضرة توعوية ألقيت على الأهالى من قبل مدير إدارة المعمورة البيطرية بتقديم التوعية البيطرية وطرق رعاية الحيوانات والصحة البيطرية .

و شاركت إدارة مشروعك بالحى للتوعية بأهمية "مشروعك" ومميزاته وسبل الإستفادة من خلاله لرفع مستوى المعيشة، إلى جانب مشاركة مدير وحدة المندرة الاجتماعية وتوضيح الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وطرق التقديم للحصول عليه، وعن إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بالمنتزه ثان فقد قامت بالتنويه عن فتح فصول محو الأمية لراغبى التسجيل للإلتحاق بها.

وقد أقيمت فعاليات القافلة وسط إقبال ملحوظ من أهالى المنطقة بحضور وكيل مركز معلومات التنمية، باحثى المركز، مدير إدارة مشروعك .

نظم جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، مؤتمر بمناسبة اليوم العالمى للبيئة تحت عنوان" دحر تلوث الهواء "، و ذلك بحضور اللواء حمد حشاش سكرتير عام محافظة الاسكندرية و المهندسة هدى مصطفى رئيس جهاز شئون البيئة بالثغر، و الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور جمال غلوش نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى .

وفى بداية اللقاء رحب اللواء حمدى الحشاش بالحضور، ناقلا لهم تحيات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وقال فى كلمته " إن الهواء لا غنى عنه لاستمرار الحياة ولهذا يُعد الحفاظ عليه من التلوث ضرورة لا يمكن التغاضى عنها، وللأسف يتعرض الهواء إلى العديد من الملوثات التى تُغير فى طبيعته، وتُقلل من جودته "، مؤكدا على أن مشكلة تلوث الهواء من المشكلات الخطيرة جداً التى تحظى بإهتمام بالغ حاليا على مستوى العالم.

وأضاف " إنه فى إطار اهتمام و حرص المحافظة على تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، و الذى يعد محور البيئة أحد الركائز الرئيسية لتنفيذ تلك الرؤية، فقد اتخذت المحافظة عدة إجراءات للحد من تلوث الهواء حيث قامت المحافظة على سبيل المثال بتطبيق أول أتوبيس كهربائى بجمهورية مصر العربية و الذى يهدف للحد من الإنبعاثات وقد تم استلام الدفعة الثانية وجارى التوسع فى استخدامه على نطاق أوسع بالمحافظة "، موضحا أن النقل يعد أحد الاسباب الرئيسية لتلوث الهواء فقد قامت المحافظة بعمل دراسة لتحسين و سائل النقل العام كما تقوم المحافظة حاليا بدراسة الاماكن المتاحة لتنفيذ طريق للدرجات و استخدامها كوسيلة نقل صديقة للبيئة .

 

 


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