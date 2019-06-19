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حى الأميرية يطالب المواطنين بعدم شراء وحدات سكنية قبل التأكد من تراخيصها

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:19 م
حى الأميرية يطالب المواطنين بعدم شراء وحدات سكنية قبل التأكد من تراخيصها عقارات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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طالب حى الأميرية شمال القاهرة، المواطنين المقبلين على شراء وحدات سكنية بنطاق الحى بالتأكد من صحة التراخيص الخاصة بالوحدة السكنية المراد شرائها، وذلك من خلال التواصل مع الحى. 
 
وأهاب الحى بالمواطنين عدم شراء أي وحدات سكنية دون الرجوع للحي والتأكد من حصول مالك العقار على التراخيص اللازمة وعدم وجود مخالفات قانونية به حتى لا يتعرضوا لضياع أموالهم. 
 
وطالب الحى المواطنين الابلاغ عن أى أعمال بناء على الرقم 26023399، للتأكد من صحة التراخيص وتنفيذ حملات لإزالة المخالفات الخاصة بالبناء بنطاق الحى. 
 
 

 


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