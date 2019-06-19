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حكاية شاب قتله تشكيل عصابى تخصص بسرقة الدرجات البخارية.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:30 م
حكاية شاب قتله تشكيل عصابى تخصص بسرقة الدرجات البخارية.. تعرف على التفاصيل المجنى عليه
قنا - وائل محمد

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نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا فى كشف ملابسات مقتل محمد ياسر الصادق 28 سنة، مقيم بقرية الزرايب التابعة لدائرة مركز أبو تشت إثر إصابته بعيار نارى بالبطن، بعد مشاجرة بينه وآخرين أمام منزله، وقيام أحدهم بإطلاق عيار نارى تجاهه، فأحدث إصابته التى أودت بحياته، واستولوا على "توك توك" الخاص به، وفروا هاربين، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، أن مرتكبى الحادث كلا من هانى. م. ش، و عبد النبى.ن. غ، ومحمود. م. ص، ومحمد. ا. ش، و عمر. ش سبق اتهام 3 منهم فى العديد من القضايا.
 
تفاصيل مقتل شاب على يد ثلاثة لصوص، قرروا ان يسلكوا طريق الحرام بمركز ابوتشت شمال محافظة قنا، وقاموا بقتل شاب فى مقتبل العمر عقابه أنه قرر أن يدافع عن مصدر رزقه الوحيد، بعد أن شاهد اللصوص يتسللون بجوار منزله، وقاموا بقطع بعض الأسلاك لتغفيله، وتمكنوا من ذلك الأمر، وأثناء مطاردتهم لم يتوارى هؤلاء المجرمون فى محاولة الهروب والتخفى، وقتل المجنى عليه، الذى كاد أن يمسك بهم.
 
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط 3 من مرتكبى الواقعة، وبحوزة أحدهم بندقية آلية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الهارب بدافع السرقة، وأضافوا أنه حال قيامهم بسرقة "التوك توك" الخاص بالمجنى عليه، شاهدهم وحاول الإمساك بهم، فقام المتهم الهارب بإطلاق عيار نارى تجاهه من بندقية آلية، فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وقرروا إخفاءهم "التوك توك"، وأمكن ضبطه وبحوزته "التوك توك" المستولى عليه.
 
 
وجاءت اعترافات المتهمين، ان صديقهم الهارب هو من اشار عليهم بإرتكاب الواقعة، خاصة انه يقيم بجوار المجنى عليه، وأنه قام برصد التوك توك الخاص بالقتيل، وكان دورنا تنفيذ واقعة السرقة، فى نحن اصدقاء ونشرب المخدرات يومياً، ونفذنا العديد من وقائع سرقة الدرجات البخارية، ونقوم ببيعها بسعر اقل لأنها درجات مسروقه، واغلب الي بيشتريها إلي بيكون عايشين فى المراكز والنجوع لان حملات المرور تمون قليلة.
 
واضاف المتهمين يوم الواقعة مكنش معانا فلوس، وكنا بندور على حاجه نسرقها فحدثنا محمود. ا المتهم الرابع بوجود توك توك جارهم موجود امام منزله، ويقوم بتركه يومياً بجوار منزله قمنا بالتسلل لسرقة التوك توك، وقمنا بتشغيله واثناء محاولة العروب شاهدنا صاحبه  فقام بمطاردتنا فقرر جاره صديقنا بإطلاق النار عليه، وبعدها سمعنا انه توفى.
 
واختتم المتهمين اعترافاتهم بعد ارتكاب الواقعة، وضعنا التوك توك فى مكان مجهول حتى نقوم ببيعه، قبل أن يتم القبض علينا من قبل أجهزة الأمن، ولم يكن عندنا الرغبة فى ارتكاب جريمة قتل لكن الشيطان قادنا للسقوط.
 
المتهمين بإرتكاب الواقعة

المتهمين بإرتكاب الواقعة

 


جريمة قتل

جرائم السرقات

محافظة قنا

مديرية امن قنا

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