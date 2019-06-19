حبس 3 طلاب وعامل لسرقتهم منقولات وأسلاك كهربائية من داخل شقة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أمرت نيابة مركز سوهاج تحت إشراف المستشار احمد حلمى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج ، بحبس "عبد الرحمن.م" 16 سنة طالب و"مصطفى.ح" 16 سنة طالب و"عصام.م" 15 سنة طالب و"حمادة.خ" 27 سنة عامل ، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بسرقة منقولات وأسلاك كهربائية من شقة المجنى عليه "شعبان.ح" بدائرة قسم سوهاج الجديدة .

بدأت أحداث الواقعة عندما تقدم المبلغ "شعبان . ح" ببلاغ الى مركز سوهاج مفاده سرقة أسلاك كهربائية من شقته وبعض المنقولات، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة حيث استغلوا خلو الشقة من السكان وقاموا باقتحامها وسرقة بعض المنقولات، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليهم، وبمواجهتهم اعرفوا بارتكاب الواقعة، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.