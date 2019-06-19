حبس عاطل ضبط بحوزته أقراص مخدرة شرع فى بيعها لعملائه ببولاق الدكرور

كتب ـ أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم وأُرسلت بقرار النيابة للمعمل الكيماوى لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

وردت معلومات لضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، عن اتجار عاطل بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور، وترويجه بضاعته على عملائه بمحيط مسكنه.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته عدد من الشرائط التى تحتوى على الأقراص المخدرة، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.