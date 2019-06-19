حبس شقيقين 4 أيام لإطلاقهما أعيرة نارية فى مشاجرة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أمرت نيابة مركز سوهاج مساء اليوم الأربعاء تحت إشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، بحبس "حسين.أ" 22 سنة مزارع وشقيقه محمد 20 سنة طالب 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بإطلاق أعيرة نارية فى مشاجرة بينهما وبين عائلة أخرى بقرية قلفاو مركز سوهاج بسبب خلافات بين الطرفين.

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، وعلى الفور انتقل رئيس المباحث الى مكان الواقعة وتبين وجود خلاف بين المتهمين وعائلة أخرى أطلقا خلالها الأعيرة النارية وتم القبض عليهما ووجهت اليهما النيابة إحراز أسلحة نارية وإطلاق النار وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق .