حبس تشكيل عصابى لسرقة حمولات سيارات النقل فى الإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابى مكون من 8 أفراد 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بإرتكاب جرائم سرقة حمولات السيارات النقل حال سيرها عن طريق مغافلة قائديها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات.

وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 8 أشخاص، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات حمولات السيارات النقل حال سيرها بالطريق الساحلى والطريق الصحراوى بإسلوب قطع الحبال "السلب"، ومغافلة قائديها مستخدمين فى ذلك 3 سيارات نقل وملاكى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم القاء القبض عليهم، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بإرتكاب 8 حوادث بدوائر أقسام ومراكز شرطة "محرم بك، ثان العامرية النوبارية، الرحمانية بالبحيرة"، أرشدوا عن المسروقات لدى عميلين لهم تاجرين لهما معلومات جنائية مسجلة " سيئى النية " حيث تم ضبطهما والمسروقات أكسسورات هواتف محمولة، أجولة دقيق، أتواب قماش، ملابس، أدوات كهربائية، بويات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.