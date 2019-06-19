حالة الطقس اليوم الأربعاء 19/6/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الأربعاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا.



حالة الطقس اليوم فى مصر كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط احيانا على جنوب سيناء.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة بالقاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.



الطقس فى الأردن نهاراً

تبقى درجات الحرارة حول مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام الى أقل بقليل.

ويكون الطقس صيفيا معتدلا بوجه عام.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط في المناطق الصحراوية مع ساعات العصر.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس لطيفاً بوجه عام، يميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة في المناطق الجبلية والسهول الشرقية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.