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حالة الطقس اليوم الأربعاء 19/6/2019 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 19/6/2019 فى مصر والدول العربية طقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الأربعاء  ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا.

 حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط احيانا على جنوب سيناء.

 
وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة بالقاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

الطقس فى الأردن 

نهاراً

 
تبقى درجات الحرارة حول مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام الى أقل بقليل.
 
ويكون الطقس صيفيا معتدلا بوجه عام.
 
وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط في المناطق الصحراوية مع ساعات العصر.
وفي خليج العقبة:
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.
 
ليلاً
 
يكون الطقس لطيفاً بوجه عام، يميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة في المناطق الجبلية والسهول الشرقية.
 
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين 

يطرأ إنخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة لتكون دون المعدلات السنوية لشهر حزيران بحود الثلاثة درجات مئوية ويسود جو صيفي معتدل في كافة المناطق مع كميات من الغيوم العالية والمتوسطة في بعض الفترات. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

 
 

الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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