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حاكم كاليفورنيا يعتذر للسكان الأصليين ويصف معاناتهم بـ"الإبادة جماعية"

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:48 ص
حاكم كاليفورنيا يعتذر للسكان الأصليين ويصف معاناتهم بـ"الإبادة جماعية" جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية
(رويترز)

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اعتذر جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، للسكان الأصليين عن العنف وغيره من الاعتداءات التي لحقت بهم على مدى تاريخ الولاية ووصف سوء معاملتهم بأنه "إبادة جماعية".

ودعا نيوسوم المنتمي للحزب الديمقراطي في أمر تنفيذي إلى تشكيل مجلس لإصدار تقرير قبل نهاية عام 2024 بشأن العلاقة التاريخية بين الولاية والسكان الأصليين.

وقدم نيوسوم اعتذاره أثناء وجوده مع زعماء قبائل في مركز كاليفورنيا للتراث الهندي القريب من سكرامنتو عاصمة الولاية.

وقال في كلمته "إنها تسمى إبادة جماعية، هذا ما كان.. إبادة جماعية" وأشار إلى تمويل بقيمة 1.3 مليون دولار خصصته الولاية في خمسينيات القرن التاسع عشر لدعم حملات مسلحة ضد السكان الأصليين.

وأضاف "لا توجد كلمة أخرى لوصف الأمر وهذه هي الطريقة التي يتعين وصفه بها في كتب التاريخ".

وشكره زعماء القبائل الذين ظهروا بصحبته أمس الثلاثاء على الاعتذار الذي قدمه.

وقالت إريكا بينتو التي ترأس مجلس قرية جامول إنديان في مقاطعة سان دييجو "الاستماع لكلماتك يداوي النفس لكن الأفعال ستتحدث عن نفسها وأتطلع لسماع ورؤية المزيد منك".

وذكر مكتب الحاكم أن ولاية كاليفورنيا لم تعتذر رسميا من قبل عن دورها في أي أذى لحق بالسكان الأصليين.

 


حاكم كاليفورنيا

جافين نيوسوم

إبادة جماعية

سكرامنتو

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