جامعة بنها : تطوير قرية كفر فرسيس تنفيذا لمبادرة الرئيس لدعم وتنمية القرى

القليوبية نيفين طه

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها،تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم وتنمية القرى والنجوع والمناطق العشوائية بمحافظة القليوبية.

وأشار السعيد، فى بيان له اليوم، إلى إنه تم التنسيق مع الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية لاختيار قرية كفر فرسيس بمركز بنها وذلك لتنفيذ المبادرة الرئاسية خلال شهور فصل الصيف مؤكدا إنه تم تشكيل لجنة من المختصين والخبراء بالجامعة وتم عمل زيارة ميدانية للقرية لتحديد احتياجاتها واهم المشاكل التى تواجه الأهالى وفقا لأرائهم.

وأضاف رئيس الجامعة إن الخطة التنفيذية لتطوير القرية تشمل تحسين مستوى الخدمات العامة وتحسين مستوى خدمات البنية الاساسية وذلك بالتعاون مع المجلس التنفيذى لمحافظة القليوبية والمؤسسات المختلفة مشيرا الى ان جامعة بنها بكل إمكانياتها وخبراتها وعلمائها وباحثيها في خدمة المجتمع المحلى وأهالى القليوبية.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان البيطار المشرف على أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن الجامعة بدأت في الاجراءات التنفيذية لمشروع تطوير قرية كفر فرسيس ،من منتصف شهر مايو الماضى ،عقب اختيار القرية بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية ، مضيفه إنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس مدينة بنها ومنظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمراة وممثلى النقابات المهنية للبدء في اعداد خطة التطوير.

وأضافت البيطار إن الجامعة قامت بعمل استبيان لاستطلاع آراء الأهالى حول المشاكل التى يعانون منها على أرض الواقع فضلا عن قيام لجنة من الجامعة بعمل جولة ميدانية للقرية ومقابلة عمدة القرية وكبار ممثلى العائلات لتحديد احتياجات القرية سواء كانت في الخدمات العامة أو البنية الأساسية مؤكدة أن مشروع تطوير قرية كفر فرسيس سوف يشارك فيه جميع كليات الجامعة ومراكزها ووحداتها والطلاب ورعاية الشباب الى جانب المشاركة المجتمعية من منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى.